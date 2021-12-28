Более 100 региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года

С первого января 2022 года на портале Госуслуг будут доступны более 100 региональных сервисов.

Как сообщает телеграм-канал правительства РФ, речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все социально значимые услуги в электронном формате», - сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На Госуслугах можно будет оформить услуги:

- назначение ряда пособий на детей;

- проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники;

- регистрация прав на недвижимость;

- прием деклараций по налогу на доходы физических лиц;

- предоставление выписки из Государственного лесного реестра;

- аттестация педагогов региональных, муниципальных и частных школ;

- признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;

- предоставление бесплатного жилья.