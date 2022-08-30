Челябинская область направит дополнительные средства на оснащение школ и детсадов в Ясиноватой

Власти Челябинской области направят дополнительные средства на оснащение современным оборудованием детских садов и школ в подшефном городе Ясиноватая (Донецкая Народная Республика).

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер в ходе рабочего визита в ДНР в августе 2022 года.

Текслер осмотрел социальные объекты, которые восстанавливает Челябинская область: школы №2 и №7, детские сады №3 и №5, центральную районную больницу и объекты дорожного строительства. В этом году запланирован ремонт дорожного полотна протяженностью более 3,5 километра.

Губернатор отметил, что работы по объектам должны быть завершены до 15 октября. К зиме они должны быть запущены. Глава региона поставил задачу на ряде объектов увеличить число работников, чтобы уложиться в обозначенные сроки.

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«Специалисты, которые приехали сюда из Челябинской области, продолжают работать. Очень важно, чтобы рабочие были в безопасности, насколько это можно сделать в этих условиях. Здесь и местные власти, и военные помогают. Мы тоже за этим очень внимательно следим и очень благодарны нашим ребятам, строителям из Челябинской области, что они помогают Ясиноватой в восстановлении социальных объектов. Это важнейшая задача, и местные жители с большой благодарностью к этому относятся. Я сегодня много раз слышал слова благодарности в адрес челябинцев и испытываю гордость за наших ребят», – отметил Алексей Текслер.

После осмотра социальной инфраструктуры Алексей Текслер принял решение направить дополнительное финансирование на приобретение современного оборудования для детских садов, для образовательных учреждений школьных досок.

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Кроме того, глава региона поставил задачу выделить средства на ремонт фасада школы №7 и приобрести им интерактивную классную доску.

Также по поручению Алексея Текслера все первоклассники Ясиноватой будут обеспечены наборами для школы.