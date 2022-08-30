30.08.2022
Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов
30.08.2022
В Челябинске завершился первый фестиваль уличных театров «Театры без крыш»
30.08.2022
Челябинцев приглашают в горсад имени Пушкина послушать выступления Лаврова, Кириенко и Пескова
30.08.2022
Челябинцев ждет волшебный фестиваль водных огней
30.08.2022
В Троицком районе выявили проблемную сельскую школу, ответственным лицам внесены представления
30.08.2022
После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой
Челябинская область направит дополнительные средства на оснащение школ и детсадов в Ясиноватой
30.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
15.06.2022
Власти Челябинской области обратились к бизнесу за помощью в восстановлении ДНР
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
14.06.2022
Челябинская область откроет стекольное производство в ДНР
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022