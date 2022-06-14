Делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером посетила ДНР

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером посетила с официальным визитом в Донецкую народную Республику. Заключены соглашения между правительством региона и двумя подшефными ему населенными пунктами ДНР, передана партия автомобилей скорой медицинской помощи и внедорожников для врачей.

Как сообщает пресс-служба правительства ДНР, визит делегаций Южного Урала и Ямало-Ненецкого автономного округа посвящен шефству регионов над Ясиноватой и Волновахским районом Республики.

Глава ДНР Денис Пушилин обсудил с Алексеем Текслером и Дмитрием Артюховым (губернатор ЯНАО) задачи по восстановлению жилого фонда и объектов инфраструктуры городов и районов Республики.

По словам Дениса Пушилина, командам российских регионов предстоит сложный объем работ. «Прифронтовая Ясиноватая имеет множество разрушений из-за украинских обстрелов. А Волноваху, отступая, стирали с земли украинские вооруженные формирования. И там, и там еще неспокойно – обстрелы продолжаются. За три последних месяца в Ясиноватой не осталось ни одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это школы, детские сады, больницы. Так что работы предстоит очень много», – отметил Глава Республики.

В рамках встречи подписаны Соглашения о сотрудничестве, в том числе между Правительством Челябинской области (Российская Федерация) и администрацией города Ясиноватая (Донецкая Народная Республика). Свои подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко. Подписано также соглашение между правительством Челябинской области и администрацией Волновахского района.

Алексей Текслер подчеркнул, что считает важным восстановление объектов социальной инфраструктуры и помощь жителям Волновахи и Ясиноватой. «Наша команда уже работает здесь. С февраля мы оказываем гуманитарную помощь, а сегодня договариваемся, чтобы отправить детей Республики на отдых. Но самое главное, мы плотно работаем с вашими коллегами, проводим обследования повреждений, смотрим, что в первую очередь нужно сделать к зиме — это, конечно, восстановление школ, детских садов и больниц. Также определились по дорогам. И планируем сюда привезти стекольный завод, чтобы делать окна. Задач много, будем их решать», - заверил Алексей Текслер.

Делегация Челябинской области передала Донецкой Народной Республике автомобили скорой помощи и внедорожники для врачей.

Алексей Текслер рассказал, что в скором времени в Республику будет доставлено 40 аппаратов ИВЛ. Правительство области на постоянной основе будет передавать в ДНР лекарства.