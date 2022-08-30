Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер второй раз с начала проведения специальной военной операции посетил с рабочей поездкой Донецкую Народную Республику (ДНР). В поездку с ним отправилась и его первый заместитель, курирующая социальные вопросы в регионе, Ирина Гетх.

Как сообщает пресс-служба главы региона, сначала глава региона побывал в Ясиноватая (регион взял шефство над этим городом и Волновахским районом). Ранее Алексей Текслер и глава города Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве.

В ходе совещания, в котором приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерий Леонов, Алексей Текслер и Дмитрий Шевченко. обсудили ситуацию с ЖКХ и подготовку социальных объектов к осенне-зимнему периоду.

«Сегодня первоочередная задача – это подготовка к зиме жилищного фонда и социальных объектов. Ясиноватая, как и Волноваха, – это те муниципалитеты, которым мы помогаем, и делаем это так же, как готовимся к зиме и решаем проблемы у нас в Челябинской области», – подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящий момент у каждой котельной, которая работает в Ясиноватой, будет своя скважина, для того чтобы гарантированно обеспечить их водой.

Челябинская область подготовит все электрические подстанции, чтобы обеспечить электроснабжением город и район.

Южный Урал также обеспечит замену окон не только в социальных объектах, но и в многоквартирных жилых домах там, где есть необходимость.

Для обеспечения бесперебойного снабжения питьевой водой (сейчас централизованное водоснабжение в городе отсутствует) жителей Ясиноватой в зимний период Южный Урал направит специальные автоцистерны.

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Алексей Текслер принял решение направить дополнительное финансирование на приобретение современного оборудования для детских садов и школ.

«Сегодня работает армия, это прекрасно слышно здесь. Передовая очень близко, буквально в нескольких километрах, но мы работаем и будем дальше работать, потому что люди ждут помощи и готовы жить здесь, на своей земле. И мы им обязательно поможем, решим все проблемы», – сказал Алексей Текслер.

Напомним, делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в первый раз официально посетила Донецкую народную Республику в июне 2022 года.