30.08.2022
Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов
30.08.2022
В Челябинске завершился первый фестиваль уличных театров «Театры без крыш»
30.08.2022
Челябинцев приглашают в горсад имени Пушкина послушать выступления Лаврова, Кириенко и Пескова
30.08.2022
Челябинцев ждет волшебный фестиваль водных огней
30.08.2022
В Троицком районе выявили проблемную сельскую школу, ответственным лицам внесены представления
30.08.2022
После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
23.08.2022
Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом
22.08.2022
Алексей Текслер передал автомобиль для доставки еды Донбассу добровольцам «Пищи жизни»
22.08.2022
В Челябинской области проходит бизнес-миссия с промышленниками ДНР
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022