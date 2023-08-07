07.08.2023
В Челябинске бесплатно покажут кино
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
07.08.2023
Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников
07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
24.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
23.07.2023
Челябинская область получит федеральную субсидию на развитие экологического туризма
12.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
07.07.2023
Расширены параметры программы «Сельская ипотека»
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023