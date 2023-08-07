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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.08.2023

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07.08.2023

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07.08.2023

В Челябинске бесплатно покажут кино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.08.2023

Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.08.2023

Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.08.2023

Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.08.2023

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Михаил Мишустин
правительство РФ
детский лагерь
Федерация
07.08.2023 13:00

Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха

Челябинская область получит более 47,7 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры детского отдыха. всего на эти цели правительство выделило дополнительно один миллиард рублей для 16 регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

В 2023 году по поручению президента из федерального бюджета изначально был выделен один миллиард рублей на возведение около 50 жилых помещений для отдыха детей в 15 регионах. В этом сезоне в них смогут разместиться свыше 12 тысяч ребят.

«Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами и оказалась очень и очень востребованной, - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. – Удвоим ее финансирование. Дополнительно направим еще один миллиард рублей»

Финансирование получат 16 регионов: Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, а также Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Челябинская область получит федеральную субсидию в размере 47 миллионов 791,9 тысячи рублей на условиях софинансирования.

Всего до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, в них ежегодно будет отдыхать более 20 тысяч детей и подростков.

«Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой для себя проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты и исторические достопримечательности, памятники культуры, которыми богата наша страна, и наберутся здоровья во время такого отдыха», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В России ежегодно действует около 40 тысяч детских организаций летнего отдыха, в которых есть наставники и необходимый медицинский персонал.

Автор: Любовь Юрина
Михаил Мишустин
правительство РФ
детский лагерь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.08.2023

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В
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07.08.2023 10:42

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В Ленинском районе полицейские задержали юношей, совершивших разбойное нападение

03.08.2023 13:10

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная

03.08.2023 12:51

В Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике

03.08.2023 12:05

Кому из южноуральцев рекомендовано вакцинироваться против кори и есть ли дефицит вакцины

03.08.2023 11:38

Убийца беременной челябинки оказался шизофреником

03.08.2023 11:21

В Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели!»

03.08.2023 11:19

В Челябинской области запустят пилотный проект по телемедицине

03.08.2023 11:15

Городские власти проверят текущие крыши челябинцев

03.08.2023 11:10

Чем занимаются челябинцы в пробках

03.08.2023 10:57

Шесть беспилотников сбиты в Калужской области (новость дополняется)