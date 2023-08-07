Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха

Челябинская область получит более 47,7 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры детского отдыха. всего на эти цели правительство выделило дополнительно один миллиард рублей для 16 регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

В 2023 году по поручению президента из федерального бюджета изначально был выделен один миллиард рублей на возведение около 50 жилых помещений для отдыха детей в 15 регионах. В этом сезоне в них смогут разместиться свыше 12 тысяч ребят.

«Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами и оказалась очень и очень востребованной, - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. – Удвоим ее финансирование. Дополнительно направим еще один миллиард рублей»

Финансирование получат 16 регионов: Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, а также Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Челябинская область получит федеральную субсидию в размере 47 миллионов 791,9 тысячи рублей на условиях софинансирования.

Всего до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, в них ежегодно будет отдыхать более 20 тысяч детей и подростков.

«Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой для себя проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты и исторические достопримечательности, памятники культуры, которыми богата наша страна, и наберутся здоровья во время такого отдыха», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В России ежегодно действует около 40 тысяч детских организаций летнего отдыха, в которых есть наставники и необходимый медицинский персонал.