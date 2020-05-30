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Число случаев коронавируса в России подбирается к 400 тысячам

Федерация
Вчера, 23:31
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 952 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 41,9% нет клинических проявлений заболевания. При этом выписано из больниц поменьше - 8 тысяч 212 выздоровевших. За сутки коронавирус унес жизни 181 человека.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 30 мая в мире подтверждено 5 миллионов 979 тысяч 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 2,15%), летальных исходов - 366 тысяч 657 (прирост за сутки 1,31%).

В Российской Федерации зарегистрировано 396 тысяч 575 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,3%), в том числе в Москве – 178 тысяч 196 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 14 тысяч 498 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 5184 человек (регион вышел на пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2878 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2310, в Ханты-Мансийском автономном округе – 2300, в Тюменской области – 1608, в Курганской области –218.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 167 тысяч 469 человек (плюс 8212), в Москве – 78 тысяч 324 человека (плюс 3599). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 4555 человек (за сутки – 181). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2408, Московской области – 424, в Республике Дагестан – 226, в Санкт-Петербурге – 191, в Нижегородской области – 93, в Республике Ингушетия – 50, в Республике Северная Осетия и в Ставропольском крае – 46, в Красноярском крае – 39, в Ростовской области – 38, в Тульской области – 36, в Саратовской и Смоленской областях – 34, в Новосибирской области – 32, в Краснодарском крае, в Калужской и Брянской областях – 31, в Свердловской области– 26, в Калининградской и Орловской областях – 24, в Республике Коми - 23, в Тверской области – 22, во Владимирской области – 21, в Пермском крае, в Самарской области - 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 100 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 39 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 17), в Свердловской области – 26, в Ханты-Мансийском автономном округе – 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – девять, в Тюменской области – восемь, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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