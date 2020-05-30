В Челябинской области сохраняется высокий рост числа новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 142 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 150).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 30 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 878 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 78 выздоровевших пациента с коронавирусом (сутками ранее 76 пациентов). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1258 пациентов.

Двенадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 39 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 17 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 22 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных – скончались 71-летняя женщина (ковидная пневмония) и 62-летняя женщина (онкологическое заболевание, ковид – сопутствующий).

В больницах продолжает лечение 1569 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.