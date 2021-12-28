Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение

В России предложили разрешить тратить маткапитал на дорогостоящее лечение детей, которое не включено в ОМС. Правом распоряжения материнским капиталом предполагается наделить одного из родителей.

Соответствующее письмо за подписью уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, была отправлено в Министерство труда и социальной защиты. В документе говорится о том, что омбудсмен в ходе анализа поступающих обращений сделала вывод о необходимости дополнения сферы применения маткапитала.

Ирина Волынец пишет, что по разным причинам семьи внезапно сталкиваются со срочными и незапланированными расходами на лечение детей. Например, при постановке диагноза, частичной или полной утратой здоровья в результате ДТП и несчастных случаев. Оформление инвалидности является долгим процессом, а лекарства и лечение ребенка требует от родителей экстренных финансовых затрат.

Омбудсмен предлагает внести дополнения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса «ребенок-инвалид», пишет RT со ссылкой на текст письма.