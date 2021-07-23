Детям москвичей не хватает мест в школах из-за учеников из СНГ

В Москве родители школьников массово жалуются на нехватку мест в образовательных учреждениях из-за наплыва учеников из стран СНГ. По этой причине депутаты Государственной думы инициировали закон о приоритетном обучении в школах российских граждан.

По словам зампредседателя комитета по образованию ГосДумы Максима Зайцева, с такими проблемами сталкиваются не только жители Москвы, но и Санкт-Петербурга. Бюджетные места в учреждениях начального и среднего уровня занимают дети граждан, которые приезжают из стран СНГ. В результате российские граждане не могут обучать детей по месту прописки, пишут “Известия”.

Парламентарий уточняет, что уже в раннем возрасте дети сталкиваются с межэтническими конфликтами. Из-за еще не сложившегося миропонимания дети не способны решать конфликты мирно и в острых ситуациях обращаются за помощью к родителям и педагогам.

Для оценки уровня проблемы депутат направил запрос в Министерство просвещения РФ.