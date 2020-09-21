Для российских сирот предложили свою ипотеку

В России нашли вариант поддержки детей-сирот, что сможет стимулировать приобретение ими собственного жилья. Общероссийский народный фронт предложил ввести новый вид льготной ипотеки для сирот под 2-6% годовых. Инициатива была направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой и ее уже рассматривают в правительстве, сообщают сегодня, 21 сентября, “Известия”.

Уточняется, что льготная ипотека будет доступна детям-сиротам, обладающим жилищными сертификатами, система которых разрабатывается в настоящее время. Сертификат и льготная ипотека помогут сиротам приобрести себе жилье в любом регионе.

По информации издания, инициативу уже согласовали в СП, а также в Комитете по жилищной политике и ЖКХ Государственной думы. На реализацию потребуется 265 млрд рублей из бюджета.