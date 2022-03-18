Эксперт по биооружию: в России появились болезни, которых не было никогда

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о работе, которая велась на Украине по американскому проекту.

США вели на Украине секретный проект по изучению передачи заболеваний человеку от летучих мышей, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом, по его словам, свидетельствуют документы, полученные от сотрудников украинских лабораторий.

Также, добавил Конашенков, американские специалисты изучали на Украине распространение патогенов через диких птиц.

"В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа", – сказал представитель Минобороны.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прокомментировал это сообщение.

"Мы и раньше знали, что американцы ведут работы по усилению патогенности различных штаммов. И вот, как видим, они нашли новые виды деятельности, новых переносчиков для особо опасных инфекций – птиц и летучих мышей, которые могут переносить не только птичий грипп, но и гораздо более опасные бактерии и вирусы. Такие как хантавирусы, смертность от которых может превышать 70%, конго-крымскую геморрагическую лихорадку и тому подобное", – сказал специалист.

По его словам, речь идет о нарушении международных соглашений как Вашингтоном, так и Киевом.

"Это грубейшее нарушение Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, которую американцы подписали в 1972 году. Причем нарушение не только со стороны США, но и со стороны Украины, которая предоставила свою территорию для таких опасных экспериментов", – добавил Игорь Никулин.

Он напомнил, что американский исследовательский центр схожей направленности существует также в Грузии.

"На территории Грузии есть такой центр имени Ричарда Лугара, в который американцы вбухали больше 100 миллионов долларов. Там занимаются в основном насекомыми и изучают, например, тропических комаров, которые могут быть переносчиками различных тропических лихорадок – лихорадки денге, лихорадки Западного Нила. На территории России такие болезни никогда не встречались, а в последние годы появились", – пояснил Игорь Никулин.