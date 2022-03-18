ФАС и Wildberries обсудили ввоз в Россию товаров «серого рынка»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обсудила с директором Wildberries Татьяной Бакальчук легализацию в России параллельного импорта. Об этом рассказал глава ведомства Максим Шаскольский, сообщает пресс-служба ФАС. По его словам, это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителя.

Параллельный импорт - это ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя, то есть параллельно официальному импорту. Легальный импорт, в свою очередь, осуществляется через дилеров, получивших на это полномочия от правообладателя товарного знака.

Руководитель ФАС Максим Шаскольский отметил, что в нынешних условиях легализация параллельного импорта поможет решить проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей, а также искоренит недобросовестную конкуренцию со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.

В свою очередь, гендиректор Wildberries Татьяной Бакальчук заявила, что такая мера окажет позитивное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства.

«Малый и средний бизнес получит возможность легального импорта иностранных товаров без оформления дополнительных разрешений, а потребители – доступ к более широкому ассортименту товаров высокого качества по адекватным ценам. Это особенно важно для социально значимых товаров, как лекарства, продукты питания и детская продукция», - подчеркнула

Проект постановления о легализации параллельного импорта направлен в Правительство РФ. После принятия документа ФАС намерено провести рабочие встречи с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом.