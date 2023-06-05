ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила 36 нарушений в 13 регионах страны при установлении тарифов для государственных и муниципальных предприятий (ГУПов и МУПов) в сфере ЖКХ. В числе нарушителей и Челябинская область.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, в тарифы унитарных предприятий (ГУПов и МУПов) была незаконно включена расчетная предпринимательская прибыль.

УФАС напоминает, что законодательством в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения такие действия запрещены.

После проведения контрольно-надзорных действий со стороны антимонопольного ведомства 11 регионов самостоятельно устранили нарушения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Нарушения выявлены в регионах: Архангельская область, Забайкальский край, Ивановская область, Калужская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Челябинская область.