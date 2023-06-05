05.06.2023
Справедливороссы заступились за ветерана боевых действий
05.06.2023
В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов
05.06.2023
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области
05.06.2023
Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня
05.06.2023
Завод «Карабашмедь» получил комплексное экологическое разрешение
05.06.2023
В Челябинской области поезд смертельно травмировал мужчину
ФАС выявила нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Челябинской области
18.03.2019
Правительство Челябинской области оспорит решение ФАС о «сговоре» на дорожных аукционах
05.09.2018
Арбитражный суд признал правоту миндортранса Челябинской области, но ФАС сдаваться не намерен
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023