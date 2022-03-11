Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

Прокуратура усилит надзор за соблюдением закона компаниями, которые заявили о своём уходе с российского рынка.

Соответствующее поручение отдал Генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщается на сайте надзорного органа. Данная мера предпринимается «в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций».

Как сообщает ведомство, под пристальным вниманием прокуратуры находятся сейчас вопросы трудового законодательства, а именно: соблюдение иностранными компаниями условий трудовых договоров, порядка выплаты заработной платы, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами и Российской Федерацией.

«Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально незащищённых групп работников», - отмечается в сообщении.

Кроме того, компании, прекратившие свою деятельность в России, проверят на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Ответственность за данные преступления предусмотрена Уголовным кодексом РФ, напомнили в Генпрокуратуре. Факты одностороннего отказа от своих обязательств «будут жёстко пресекаться».