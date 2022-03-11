11.03.2022
Пожарные Златоуста спасли грибное производство
11.03.2022
В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи
11.03.2022
Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин
11.03.2022
Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
11.03.2022
Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты
11.03.2022
На кону – жизнь: бездомной собачье семье из Челябинска срочно нужна помощь человека
Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
30.09.2016
Юрий Чайка уволил прокурора Ленинского района Челябинска после смерти женщины из-за угроз коллекторов
08.04.2016
Дальше некуда: прокуратура обратилась в Верховный суд РФ, чтобы отобрать «Облако» Юревича
19.03.2016
Губернатор Челябинской области выразил соболезнование ростовчанам в связи крушением «Боинга». Список погибших
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022