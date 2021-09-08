Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений, спасая оператора

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях. Он прилетел в Норильск контролировать тренировку на учениях «Безопасная Арктика»

Режиссер Александр Мельник прибыл в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что человек, которого спасал Зиничев (она не называла фамилию режиссера) поскользнулся и сорвался в воду, стоя вместе с министром на краю выступа.

Глава МЧС Евгений Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу трагической гибели силовика.



«С глубокой скорбью воспринял горестное известие о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Он погиб как герой, спасая человека.

Мы всегда чувствовали внимание и поддержку главы МЧС, особенно в самые сложные периоды, такие как трагедия в Магнитогорске в 2018 году и природные пожары на юге области в этом году. Благодаря его принципиальной позиции наш регион всегда своевременно получал необходимую помощь.

В нашей памяти Евгений Николаевич Зиничев навсегда останется примером бескорыстного служения Родине и профессиональному долгу», - сказал Текслер.

Соболезнования в связи с гибелью министра выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата. Президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким министра», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.