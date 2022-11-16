Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии

Совет Федерации ФС РФ на заседании в среду, 16 ноября, одобрил закон, которым предлагается установить с первого января 2023 года единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Накануне Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтении.

Закон разработан в связи с поручением президента РФ по созданию целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей.

Документом предлагается ввести с первого января 2023 года единое детское пособия для семей с низкими доходами. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки, в том числе: ежемесячное пособие беременным, вставшим на учет на раннем сроке, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, если они постоянно проживают на территории России.

Пособие смогут получать те семьи с детьми, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

При этом будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях и другое.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, на выплату единого пособия из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 триллиона рублей.

Федеральный закон вступает в силу с первого января 2023 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что с введением единого пособия родителям не придется собирать многочисленные справки, ходить по инстанциям, стоять в очередях. «Если у семьи появляется право на получение выплат, нажатие кнопки информационной системы - и это право реализуется. Всё будет делать “цифра”», - сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ попросила сенаторов проконтролировать соблюдение принципа цифрового равенства в своих регионах.

Как уточнили в Минтруда, размер пособия для граждан, имеющих детей в возрасте от ноля до 17 лет, составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

При этом базовый размер выплаты составляет 50% от регионального ПМ. Пособие в размере 75% назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи сохраняется меньше прожиточного минимума; 100% - если при назначении пособия в размере 75% уровень среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума.

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

Минтруд подробно объяснил, какие виды доходов учитываются при расчете среднедушевых доходов семьи, а какие нет, какое имущество берется во внимание.

Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Это правило не распространяется на мобилизованных в настоящий момент граждан, а также на коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Минтруд уточнил, какие могут быть основаниями для отсутствия заработка.