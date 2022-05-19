Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы на своем заседании 19 мая рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить законодательно требование о наличии российского гражданства при использовании суррогатного материнства на территории нашей страны, сообщает пресс-служба федерального парламента.

В числе авторов законопроекта – председатель комитета Василий Пискарев и член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

«К такому решению нас вынуждают случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. Данные факты неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, а особенно часто в период пандемии», - подчеркнул Пискарев

Он отметил, что только в последнее время вынесено два обвинительных приговора в отношении врачей-репродуктологов и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства по обвинению в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам и причинении смерти по неосторожности. Расследование других дел продолжается.

«Хочу подчеркнуть: этим законопроектом мы никак не нарушаем права тех россиян — потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями», - заявил парламентарий.

Василий Пискарев пояснил, что «принимая в нашей стране потенциальных родителей такого ребенка, мы не имеем возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях. А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из‑за рубежа поступает немало».

Председатель Комитета уточнил, что законопроект вводит обязательное получение детьми гражданства Российской Федерации, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления в силу указанного запрета от родителей иностранцев. «Это позволит российским уполномоченным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, чтобы не допустить дискриминацию прав гражданина РФ, исходя из гражданства супруга», - подчеркнул Василий Пискарев.

Еще одним важным требованием, которое будет закреплено в законе, является наличие российского гражданства у суррогатной матери. «Это не позволит обойти запрет на участие иностранцев в использовании института суррогатного материнства», — пояснил Председатель Комитета.

Василий Пискарев также отметил, что помимо юридических аспектов есть и политическая составляющая данного вопроса. «Например, в абсолютном большинстве стран Европы запрещено коммерческое суррогатное материнство в целом, и такая возможность по сути сохранилась лишь в России, Грузии и Украине. Получается, что сами западные страны запрещают, а мы их гражданам предоставляем такие услуги. Неправильно решать свои демографические проблемы за счет России», - заявил депутат.