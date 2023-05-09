Итальянский журналист и писатель Лука Леонардо Д'Агостини поделился с агентством «Урал-пресс-информ» своим видением будущего Европы.

- Здравствуйте, Лука. Уничтожение памятников советским воинам освободителям, запрет ношения Георгиевской ленты и советских орденов под угрозой ареста в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Молдова, Польша… Как Вы считаете, что сейчас происходит с Европой и какова ее дальнейшая судьба? К чему все это может привести?

- Добрый вечер, это не что иное, как продолжение русофобии, которая присутствует уже довольно давно и проявляется в различных формах. Георгиевская ленточка, памятник советскому воину, советские медали - символы той Победы. Запрет носить ленточку и медали, борьба с памятниками - не просто пакость, это желание нанести удар по исторической памяти, потому что такие действия - не что иное, как разрушение исторической памяти. Западное общество, не имея больше памяти, может превратиться в лист на ветру.