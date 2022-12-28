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Государственная Дума
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28.12.2022 13:57
Фото: из архива

Компенсации для волонтеров и статус педагога для тренеров: какие законы вступают в силу в январе

Все главные изменения, вступающие в силу с первого января 2023 года — в обзоре Государственной Думы России.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16 242 рубля в месяц.

Таким образом, с последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 %. Благодаря этому увеличится заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы. 

Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 рублей.

Единое пособие на детей

Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединят в одно пособие, которое будут платить по единым правилам. Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.

Кроме этого пособия, можно будет оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для ее получения среднедушевой доход должен быть не больше двух прожиточных минимумов.

Снижение пошлины за регистрацию правок в ЕГРН при аренде

Государственная пошлина за регистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды составит 350 рублей для физических лиц и 1 тысяча рублей для организаций.

Обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями

Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими, предлагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете для фонда «Круг добра».

Раньше фонд осуществлял помощь определенным категориям детей, а теперь сможет помогать более широкому кругу. Таким образом, средств на поддержку больных детей станет больше на 21 млрд рублей ежегодно.

Заработает Социальный фонд России

ПФР и ФСС объединят в Фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом, люди смогут обратиться за льготами и выплатами в один фонд, в одно окно. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат. Государство сможет предоставлять пособия максимально оперативно, адресно и сделать их более удобными.

Появится единый налоговый платеж

Компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счет. Его откроют для каждого налогоплательщика, и перечислять средства можно будет одним платежом. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. Кроме того, благодаря новой системе переплату можно будет быстрее вернуть.

Повышение качества школьного образования

Появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет золотой стандарт качества знаний детей — уровень, ниже которого не могут дать знания ребенку.

Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными. В остальных случаях школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.

Защита от мошенничества с квартирами

Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения.

Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

Тренеров наделят статусом педагога

Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Тренеры-преподаватели должны будут пройти аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет.

Антикоррупционные требования к участникам закупок

Должностные лица заказчика или их близкие родственники не могут выступать участниками закупки или быть связанными с юридическими лицами, участвующими в закупке.

Бесплатное питание для работников железнодорожного транспорта

Работники железной дороги, выполняющие аварийно-восстановительные работы более четырех часов подряд, ликвидирующие последствия ЧС и стихийных бедствий, ремонтирующие объекты инфраструктуры, а также сотрудники, очищающие пути от снежных заносов, будут обеспечены питанием за счет работодателя.

Выплаты для награжденных тремя орденами Мужества

Россияне, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество», будут получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 330 % от социальной пенсии.

Лечащим туберкулез медикам расширят соцгарантии

Специалистов по противотуберкулезной помощи обеспечат социальными гарантиями независимо от типа учреждения, в котором они работают. Им сократят продолжительность рабочего времени, установят повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда. 

Волонтеры, пострадавшие в ходе своей работы, получат компенсацию

Волонтерам, будут выплачивать компенсацию при причинении вреда их жизни и здоровью. Речь идет о случаях, когда они участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, а также оказывали помощь пострадавшим при стихийных бедствиях или иных катастрофах.

Кроме того, вступят в силу законы, благодаря которым волонтеры смогут получить компенсацию расходов на услуги связи.

Выявление онкологии

Финансирование ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях и выплат врачам за выявление онкологии в рамках диспансеризации и профосмотров продлевается до 2025 года.

Заявительный порядок применения льготных страховых взносов для резидентов ТОР

Компании, зарегистрированные на территориях опережающего развития Дальневосточного округа и свободного порта Владивосток, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов не сразу, а в течение 10 лет с момента направления в налоговую уведомления об использовании такого права. Сейчас оно возникает автоматически с момента получения статуса резидента.

Льготы для организаций, оказывающих материальную поддержку колледжам и техникумам

Компании, безвозмездно передающие колледжам и техникумам денежные средства или имущество, включая оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Принимать решение о предоставлении вычета и определять размер предельной суммы будут регионы. 

Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре

Родителям детей-инвалидов при госпитализации ребенка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре.

По общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми — при наличии медицинских показаний.

Дачники получат еще один способ голосовать на общих собраниях

Заочное голосование на общих собраниях членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества можно будет провести с использованием портала «Госуслуги».

Льготные лекарства по электронному сертификату

Инвалиды смогут получать льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания по электронному сертификату. Их перечень определят региональные органы власти. 

Защита этнокультурного достояния России

Местные органы власти должны будут осуществлять меры, направленные на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры, а также на сохранение этнокультурного многообразия народов РФ, проживающих на территории субъекта.

Дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация.

По словам Председателя ГД Вячеслава Володина, закон коснется 219 тыс. детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет.

По его словам, сейчас из‑за отсутствия регистрации эти дети не могут получать социальные выплаты.

Помощь в трудоустройстве

Гражданам, ищущим работу, но не зарегистрированным в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Раньше эта услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально.

Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.

 

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26.12.2022 18:26

Анонсы событий и мероприятий на 27 декабря (18+)

26.12.2022 18:14

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до второго января 2023 года

26.12.2022 17:41

В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель

26.12.2022 17:30

Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных

26.12.2022 17:23

Юрий Кузьменков вручил почетные грамоты заслуженным педагогам Еткульского района

26.12.2022 17:17

Жителям Челябинской области предлагают семь идей для нескучных каникул

26.12.2022 17:12

Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту

26.12.2022 17:09

Курчатовский район прожил насыщенный год: Сергей Антипов подводит итоги

26.12.2022 17:07

В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей

26.12.2022 16:59

Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»

26.12.2022 16:47

Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле

26.12.2022 16:26

Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды

26.12.2022 16:10

Фестиваль «Морозко» пересёк экватор и прибыл в Магнитогорск

26.12.2022 15:28

В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней

26.12.2022 14:46

В Челябинске продолжает процветать незаконная торговля елками

26.12.2022 14:43

Академик РАН Андрей Важенин покидает пост и.о. ректора ЮУГМУ

26.12.2022 14:25

Лауреатов премии «Светлое прошлое» назвали в Челябинской области

26.12.2022 14:08

Участники боевых действий на Донбассе учили челябинцев быть готовыми ко всему

26.12.2022 13:40

Консультация юриста: как оплачивается работа в праздники

26.12.2022 13:24

Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов

26.12.2022 12:52

Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела

26.12.2022 12:48

В Челябинске накануне Нового года попытаются продать еще один недострой

26.12.2022 12:42

В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы Челябинска будут работать в усиленном режиме

26.12.2022 12:19

Олег Аккуратов представит новую программу челябинской публике

26.12.2022 12:07

Челябинские власти сообщили о скором завершении ремонта дома художника Русакова

26.12.2022 12:02

Навстречу 100-летию СССР: новый автопробег и награждение провели члены КПРФ Челябинской области

26.12.2022 11:32

Попавший под запрет интернет-контент еще не покрывает весь спектр «токсичных» тем

26.12.2022 10:55

Златоустовская «Уралочка» выиграла первый тур ватерпольной Суперлиги России

26.12.2022 10:51

В Ленинском районе весной нового года откроют центр активного долголетия

26.12.2022 10:45

Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи

26.12.2022 10:33

Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов

26.12.2022 10:18

В январские каникулы объекты связи «Ростелеком» будут работать в особом режиме

26.12.2022 10:06

Выпускники «Школы жизни» показали свои достижения на новогоднем вечере

26.12.2022 09:23

В 2023 году в Челябинске и Копейске будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов

26.12.2022 09:01

На Таганае растут одни из самых красивых елей в стране

26.12.2022 08:52

В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты

25.12.2022 22:34

В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших

25.12.2022 22:09

В понедельник в Челябинской области – морозец и без осадков

25.12.2022 21:36

Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)

25.12.2022 13:00

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 19.12.2022 по 25.12.2022)

25.12.2022 12:50

На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов

25.12.2022 11:35

Елка желаний: велосипеды для сестренок из поселка Сыртинский Челябинской области

25.12.2022 10:20

В Кемерове в связи с массовой гибелью людей на пожаре работает опергруппа МЧС России

24.12.2022 19:21

Партию черепашек без ветеринарных документов задержали в Челябинской области

24.12.2022 18:47

Наташа из Челябинской области получит под елку подарки от игроков сборной России по хоккею

24.12.2022 17:56

Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля

24.12.2022 17:45

В Челябинске мигранты незаконно торговали ёлками

24.12.2022 17:35

В Челябинске задержан один из поджигателей Ниссана, второй – в розыске

24.12.2022 15:38

Скоков: В Челябинской области недостаточно специальных мест для запуска фейерверков

24.12.2022 15:18

В 2023 году в Копейске запустят новый автобусный маршрут

24.12.2022 12:45

Южноуральская полиция переведена на усиленный режим несения службы

24.12.2022 12:37

Пожар в доме престарелых унес 20 жизней в Кемерове

24.12.2022 12:08

Елка желаний: Тракторозаводской район Челябинска присоединился к акции

24.12.2022 11:53

Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца