Крым попросил подключить к спору о «скифском золоте» Генпрокуратуру России

Владимира Путина попросили подключить Генеральную прокуратуру к судебной тяжбе о принадлежности коллекции скифского золота. С такой просьбой к президенту России обратился Глава Крыма Сергей Аксенов, передаёт ТАСС. Необходимость представительства Генпрокуратуры Аксёнов объяснил тем, что сейчас украинскую позицию в судебном процессе представляет государство, а крымскую - только местные музеи.

«Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи», - пояснил глава региона.

Напомним, что в феврале 2014 года в амстердамском Музее Алларда Пирсона открылась выставка «Крым — золотой остров в Черном море», на которой были представлены ювелирные украшения, домашняя утварь, драгоценные камни древних греков и скифов, найденные археологами на полуострове. Экспонаты предоставили музеи Крыма и Киева. Однако после завершения выставки сложности возникли с возвратом уникальных предметов. В марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации, Нидерланды официально не признали присоединение, а «скифское золото» стало предметом споров.

26 октября Апелляционный суд в Амстердаме решил, что коллекция «скифского золота» принадлежит Украине. Российская сторона намерена подать апелляцию и продолжить борьбу за возвращение артефактов на историческую родину.