ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров

ЛДПР планирует внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров, сообщает новостное агентство Газета.ru

«Пенсионный социальный налоговый возврат (не путать с вычетом) в размере 50% от суммы налога на доходы (но не более 25 000 в год) смогут вернуть работающие пенсионеры в соответствии с нашей инициативой», — пояснил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Таким способом политик предлагает поддержать пенсионеров до тех пор, пока не будет принят законопроект ЛДПР о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров. Такой же проект по индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно вносила в Госдуму и партия «Справедливая Россия-За Правду», однако думское большинство его не поддержало.

Ранее в ПФР напомнили о перерасчете выплат для работающих пенсионеров в августе. Прибавка при этом будет носить индивидуальный характер в отличии от индексации с увеличением пенсии на определенный процент и составит чуть больше 300 рублей к пенсии. Так что пока о справедливости говорить рано.

В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 млн работающих пенсионеров.