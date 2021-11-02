Малометражные квартиры в России стали дороже почти на треть

Популярные в России квартиры-студии в новостройках за год подорожали на 31%. В Москве в среднем цена на малометражки выросла на 42% и составила до 7,5 млн рублей. Стоимость однушек увеличилась на 34% до 10,8 млн рублей. На 30% и 25% стали дороже двушки и трешки - 15,14 млн и 19,68 млн рублей соответственно, сообщают в компании “Метриум”..

Как уточняют аналитики компании “Этажи”, квадратный метр квартиры-студии в крупных городах страны в октября 2021 года по сравнению с 2020 годом подрос на 30,7%. Максимальный рост ценника студий в столице составил 52,6%, в Санкт-Петербурге - 48%, Краснодаре - 40%, Казани - 37,9%, Омске - 27,1. При этом рост стоимости по всем типам квартир в этих городах раскинулся в диапазоне 13,3% - 37,9%.

Как правило, размер студий самый маленький по площади и данные тип квартир является самым доступным для россиян. Однако традиционно стоимость квадратного метра у них выше, чем в более крупных квартирах. Поэтому общий рост цен на жилую недвижимость наиболее заметен именно на малогабаритных квартирах, отмечают опрошенные “Известиями” эксперты.