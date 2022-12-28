27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
27.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
27.12.2022
Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова
Маргарита Павлова: Все больше россиян выбирают семейное образование для детей
Дети на семейном образовании должны иметь льготы школьников и право участвовать в олимпиадах
21.12.2022
Вячеслав Кузнецов: Единые учебники для школьников остановят неограниченную вариативность 90-х
25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
28.09.2022
Магнитогорской школе присвоили имя директора ММК
29.08.2022
Августовское совещание педагогов дало старт новому учебному году
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022