Маргарита Павлова: Все больше россиян выбирают семейное образование для детей

Законодательно поддержать образование в семейной форме предлагает сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. Она выступила по этой теме в Общественной палате РФ, а инициатором коллегиальной проработки вопроса стала уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Все больше российских семей выбирают семейное образование, - сказала Маргарита Павлова. - Эту форму обучения предпочитают не только семьи, воспитывающие способных детей, или детей, имеющих проблемы со здоровьем. Опросы показывают, что родители готовы взять на себя ответственность за обучение и воспитание ребенка в полном объеме». Она предложила проанализировать лучший опыт семейного образования и внести в законы соответствующие предложения.

В частности, защитить право детей, находящихся на семейном образовании, принимать участие в олимпиадах всех уровней, посещать на льготном основании музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Этими и другими вопросами также займутся министерства РФ.