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Матвиенко заявила о планах законодательно закрепить понятия “масочный режим” и “самоизоляция”

Федерация
Сегодня, 12:19
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В России планируют закрепить на законодательном уровне термины масочный режим, самоизоляция, социальная дистанция, режим ограничительных мер и другие понятия, появившиеся в период пандемии по новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

По ее словам, по всем новым терминам необходимо внести уточнения в законодательстве и дать определения, чтобы “никому неповадно было заниматься отсебятиной”.

Часть понятий, такие как удаленная работа и дистанционное обучение уже внесены.  “Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования. Здесь никакой избыточности не должно быть. И в то же время эти меры должны эффективно защищать жизни и здоровье людей. Так что мы над этим работаем”, - отметила она.

 

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коронавирус
Валентина Матвиенко
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