18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
18.09.2023
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами РСЗО (новость дополняется)
13.09.2023
На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
12.09.2023
Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023