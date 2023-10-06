Российский МиГ-31 перехватил над акваторией Норвежского моря самолет ВМС США

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon («Посейдон») ВМС США над акваторией Норвежского моря, сообщили в Минобороны России.

«Шестого октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», - говорится в сообщении.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», - отметили в минобороны.

Когда российский истребитель приблизился к нему, американский военный самолет развернулся. «Нарушения государственной границы РФ не допущено», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.