Михаил Мишустин вручил Павлу Шиляеву премию правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручил премию российского правительства в области науки и техники генеральному директору ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Павлу Шиляеву.

Церемония награждения состоялась в Москве накануне, 20 декабря. Как отметил премьер-министр, премия призвана отметить достижения российских исследователей и их вклад в развитие экономики и социальной сферы.

«Наш великий физик, инноватор, Петр Леонидович Капица говорил: «Успех в науке достигается людьми, а не приборами». Ученые – это люди, верящие в свое дело и преданные ему. Именно благодаря вашим знаниям, смелым, подчас дерзким идеям, настойчивому поиску рождаются прорывные решения. Они становятся технологиями, которые помогают улучшить жизнь наших людей», - сказал Михаил Мишустин.

В ответном слове Павел Шиляев поблагодарил российские власти за высокую оценку научной деятельности сотрудников Магнитогорского металлургического комбината.

«Результаты этой работы направлены на удовлетворение наших самых требовательных клиентов. Магнитка - это флагман качества российской металлургии!» - отметил Павел Шиляев.

Как напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в этом году коллективу ученых и специалистов под руководством Павла Шиляева присудили премию правительства РФ 2022 года в области науки и техники, а также присвоили почетное звание лауреата премии. Высокой государственной награды удостоена разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности. Вместе с ПАО «ММК» в проекте принимали участие исследовательско-технологический центр «Аусферр», Институт физики металлов (ИФМ) Уральского отделения Российской академии наук, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова (и другие партнеры).

В рамках большого проекта специалисты Магнитки и эксперты из партнерских организаций создали новые технологии производства металлопродукции, включая стали для разных отраслей народного хозяйства - строительства, автомобилестроения, трубной и метизной промышленности. Материалы нового поколения послужат для выпуска современных товаров и оборудования, востребованного как у населения страны, так и в экономике России в целом.

«Почетной государственной наградой отмечена большая работа, которую ММК проделал вместе с коллегами из ведущих научных и исследовательских центров страны и которая дала серьезный практический результат. В частности, Магнитка смогла увеличить объемы производства импортозамещающих сталей и сделать свою продукцию еще более конкурентоспособной на мировом рынке. Другим итогом этой работы стало развитие технологической и информационной безопасности комбината», - отметил Павел Шиляев.