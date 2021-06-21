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21.06.2021

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21.06.2021

Миллион за ВАЗ: российский автопроизводитель перейдет в дорогой сегмент
Федерация
21.06.2021 13:03

Миллион за ВАЗ: российский автопроизводитель перейдет в дорогой сегмент

В России в ближайшие 5 лет подорожают легковые машины, произведенные АвтоВАЗом. Стоимость моделей Lada на первом этапе будет начинаться от миллиона рублей и выше. Таким шагом компания намерена перейти в более дорогой сегмент и повысить рентабельность.

По словам президента и гендиректора по операциям Renault (акционер АвтоВАЗа - прим. ред.) в России и СНГ Николя Мора, сегодня стоимость нового автомобиля Lada Granta начинается от 570 тыс. рублей. Компания планирует сохранить на более длительный срок выпуск этого автомобиля, чтобы сохранить более низкий ценовой сегмент.

Он также отметил, что в компании хотят, чтобы цены на новые модели начинались с 700 или 800 тыс рублей, то есть с менее, чем 1 млн рублей. Уточним, что АвтоВАЗ выпускает только один автомобиль, стоимость которого превышает миллион - Lada Vesta Sport, пишет “Коммерсант”.

Мор подчеркивает, что за такую низкую стоимость в Европе, например, новый автомобиль уже давно нельзя приобрести.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 перенесе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в торговых сетях цены на морковь держатся на уровне выше 90 рублей. Заместитель глав
21.06.2021

В мэрии Челябинска рассказали, когда подешевеют овощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спортсменки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» в составе национальной сборной России стали
21.06.2021

Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой Лиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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