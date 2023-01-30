Министерство обороны берёт на себя полное обеспечение добровольцев СВО

Министерство обороны России возьмет на себя обеспечение добровольцев всем оружием, вещами и продовольствием. Это следует из проекта приказа главы ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

"Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — говорится в документе.

Подробности будут известны после публикации приказа, который вступит в силу с момента издания.