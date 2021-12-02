Минприроды предложило строить дома из вторсырья

Дома из вторсырья могут начать строить в России. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ведомствам представить соответствующие предложения к 15 декабря. Об этом пишут «Известия».

В Минприроды отметили, что сейчас в строительстве действуют стандарты, которые не позволяют использовать вторсырье для производства некоторых видов продукции. Поэтому рационально сначала утвердить перечень работ и товаров, в которых можно будет применять вторресурсы.

Как отмечает издание, инициативу разрабатывают в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Задача проекта — создать экономическую систему, в которой отходы станут не мусором, а полезным материальным ресурсом в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и других отраслях.

Эксперты поддержали начинание, по их мнению, в перспективе оно должно снизить стоимость строительства. Более того, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев указал, что в строительстве можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твердые коммунальные. В частности, плитка частично может состоять из пакетов, а утеплители для домов — из шин.

Но помимо плюсов «зелёная» технология строительства имеет и свои риски. Пока к материалам из вторсырья не предъявляются никакие требования, а значит они могут оказаться недостаточно качественными. По мнению, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, этот пробел требует законодательного урегулирования.