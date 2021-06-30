Мы в ответе за то, что загрязнили: состояние экологии зависит от каждого из нас

Светлана Радионова приняла участие в XII Международном форуме «Экология»

На качество окружающей среды влияют не только заводы и их выбросы, но и наш личный ежедневный выбор. Добраться до работы на машине или на автобусе, каждый раз в магазине брать новый пакет или носить с собой сумку, отделить пластик от бумаги или бросить все в одну корзину — эти, на первый взгляд, мелочи определяют, в каком мире будут жить наши внуки.

Только представьте: на российских свалках к сегодняшнему дню накопилось такое количество мусора, что им можно полностью усыпать территорию, равную четырем Гонконгам. Такие неутешительные данные озвучила главный экологический инспектор страны Светлана Радионова на пленарном заседании XII Международного форума «Экология». Речь уже идет о сотнях тысяч гектаров, и каждый год эта «копилка» пополняется еще на 70 миллионов тонн отходов.

Кто виноват?

К такой плачевной ситуации привел целый ряд факторов, говорят эксперты. Только 10% мусора сегодня отправляется на переработку. Остальные 90% гниют на полигонах, отравляя воду, почву и воздух. Да и та малая часть отходов, которая попадает на мусороперерабатывающие предприятия, редко получает шанс на вторую жизнь.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказывает: в большинстве случаев сортировочные пункты далеки от понятия «современный»: все делается вручную, потому что так дешевле. Где-то нет даже магнитов для подбора железа. В итоге удается отобрать только 2—4% полезных фракций из тех отходов, что добрались до переработчиков.

Еще одна серьезная проблема кроется в нашем экологическом воспитании, а точнее — в его отсутствии. Делая покупки, мало кто задумывается, какой вред природе наносят пластиковые пакеты и упаковки. Попадая в мировой океан, они каждый год убивают более ста тысяч тюленей, черепах и китов, подсчитали во Всемирной общественной организации «За природу». В желудках или на телах 90% погибших морских животных по всему миру находят какой-то из видов пластика.

«Продолжительность жизни» пакета всего 12 минут — именно столько, в среднем, он находится в использовании. Следующую 1000 лет он будет разлагаться. А ведь каждую секунду на планете выбрасывают около 160 000 пластиковых пакетов.

Радионова предлагает вывести мелкий пластик из оборота, запретив производство такого вида упаковки. «Его невозможно собрать, никто никогда его не соберет. Вы не соберете, например, упаковку от зубочистки, много-много мелкого пластика, он останется в земле навечно», — говорит Светлана Геннадьевна.

Что делать?

Глава Росприроднадзора настаивает: необходимо срочно разработать комплексный подход, который позволит избежать мусорной катастрофы. «Если у нас будет не четыре Гонконга отходов, а восемь, даже Россия с ее огромными территориями не сможет справиться с этим мусором», — подчеркнула Радионова.

Светлана Геннадьевна убеждена, что россиян нужно мотивировать на более осознанное потребление и обращение с бытовыми отходами. Она предлагает ввести материальное поощрение: например, платить людям за принесенные в пункты приема пластиковые бутылки. Такой подход уже много лет применяется в Европе. Важно также привить культуру сортировки мусора. По мнению главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, это поможет воспитать новое поколение, которое будет жить в гармонии с природой.

Эти проблемы существуют не только в России. Местом для их обсуждения и поиска решений стала Москва. В 2021 году форум «Экология» собрал более 1200 участников из 80 регионов нашей страны, а также Великобритании, США, Швейцарии, Ирана и Финляндии.