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Минстрой: в 2021 году в России подпрыгнут цены на новостройки

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Минстрой: в 2021 году в России подпрыгнут цены на новостройки

В следующем новом году в России ожидается рост цен на жилье в новостройках. Цена квадратного метра на первое полугодие 2021 года по расчетам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства составит 49,17 тыс. рублей.

В среднем цена вырастет на 539 рублей относительно второго полугодия 2020 года. В то же время рыночная стоимость прописана для каждого российского региона.

Больше всего квадратные метры подорожают в столице и дальневосточных регионах. Снижение стоимости жилья в новостройках ожидается только в одном субъекте РФ - Бурятии, пишут “Известия” со ссылкой на проект приказа Минстроя. При этом в Челябинской области цены на новостройки сохранятся прежними.

Опрошенные изданием застройщики утверждают, что стоимость нового жилья вырастет намного больше, чем прописало ведомство в документе.