Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы

Россия и Украина совершили обмен военнопленными. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов выразил недоумение отсутствием официальной информации об этом обмене. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Событие – из ряда вон выходящее. Но наши ведомства как воды в рот набрали. Детали обмена мы почему-то узнаем из медиа нашего противника. Мы узнаем, что на обмен отправлены головорезы с «Азова», иностранцы, которым в ДНР вынесен приговор в виде смертной казни, снайперши с какими-то птичьими позывными. Наши же ведомства молчат. А это плохо, поскольку информационное пространство заполняется мнениями и оценками, которые деморализуют страну», – убежден Миронов.