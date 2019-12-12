Монтировки, ломы и клюшки для гольфа. Что берут с собой в авто россияне

Российские водители заботятся о собственной безопасности и чаще всего берут в салон средства защиты. К излюбленным предметам относятся небоевые ножи, ломики, клюшки для гольфа и монтировки, пишет сегодня, 12 декабря, ТАСС.

По результатам исследования, которое провел онлайн-сервис по обслуживанию авто Uremont, таких шоферов 60,1%. В тоже время 33,5% водителей не пользуются такими предметами, так как не видят в них смысла. Еще 6,4% респондентов отметили, что не успели бы воспользоваться той же монтировкой при нападении.

Среди распространенных средств самообороны значатся предметы, которые не нужно лицензировать. В перечень популярных попали светошумовые устройства, небоевые ножи, монтировки, клюшки для гольфа, ломики. В итоге опроса выяснилось, что 23,6% автомобилистов вооружены.

Далее следуют газовые и перцовые баллончики (16,3%) и бейсбольные биты (14,8%). Травматические пистолеты и более серьезное оружие используют 3,4%. Список замыкает электрошокер - 2%.

Исследование проводилось этой осенью. В нем приняло участие более 6 тыс. клиентов сервиса в возрасте от 18-55 лет.