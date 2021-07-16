На западе Германии из-за наводнения без вести пропали более тысячи человек, есть погибшие

На западе Германии из-за проливных дождей притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. По последним данным, в результате наводнения погибли 58 человек, пропавшими без вести числится около тысячи 300 человек. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Из-за удара стихии практически полностью отрезаными от внешнего мира из-за проблем со связью оказались несколько населенных пунктов, в том числе появились проблемы с питьевой водой и электричеством.

В коммуне Шульд наводнение привело к обрушению жилых домов. Во многих населенных пунктах объявили режим ЧС.

Власти округа Арвайлер сообщили о тысячи 300 пропавших без вести человек, в поисках которых сейчас задействованы полицейские вертолеты.

«В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны», - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Официальное число погибших в Германии на данный момент – 58 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также родным погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.