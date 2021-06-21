Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления

Одной из причин роста стоимости товаров потребительской корзины являются решения о раздачи денег населению. Поэтому предложения напечатать больше денег для роста экономики не приведет к снижению инфляции. Об этом заявила глава ЦентроБанка Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что для снижения инфляция важна конкуренция, а денежно-кредитная политика влияет на спрос. Если выпустить больше банкнот, то вырастет спрос, а предложение - нет, поэтому роста экономики не будет, цитирует слова главы регулятора “Комсомольская правда”.

Добавим, что по состоянию на начало июня этого года инфляция в стране увеличилась до 6,15%. Это значительно выше прогнозируемых ЦентроБанком показателей в 4,7 - 5,2%.