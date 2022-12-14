Началась подготовка к антитеррористическим учениям ШОС на Чебаркульском полигоне

В Челябинской области пройдут военные международные учениям стран ШОС, для подготовки к ним уже съехались делегации в Екатеринбург. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Военные представители приступили к первому раунду переговоров по учениям, названным «Мирная миссия-2023», запланированным на август следующего года. Среди стран-участниц – Иран, Пакистан, Китай, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан.

«Мероприятие с военными делегациями стартовало во вторник на базе окружного дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Оно завершится 16 декабря. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы всестороннего обеспечения и взаимодействия, также состав привлекаемых сил и средств от каждого государства», - говорится в сообщении.

Учения должны состояться на Чебаркульском полигоне.