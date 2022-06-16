16.06.2022
МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
16.06.2022
Челябинск очищают от уличных попрошаек
16.06.2022
Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии
16.06.2022
В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу
15.06.2022
Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм
14.06.2022
Пленный украинский офицер пригрозил Зеленскому трибуналом
14.06.2022
Делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером посетила ДНР
12.06.2022
Луганская народная республика отмечает День России
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022