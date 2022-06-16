На освобождённых территориях ЛНР продолжают вскрываться и документироваться факты злоупотребления высокопоставленными сотрудниками Службы безопасности Украины своими служебными полномочиями.

Так, МГБ Луганской народной республики опубликовало сообщение о неком полковнике СБУ Сергее Коморном, занимавшем должность заместителя начальника Третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. В период прохождения службы он осуществлял откровенную преступную деятельность на территории, тогда ещё подконтрольной Украине. А именно: при задержании на границе пенсионерки, бывшей учительницы, которая, кстати, в своё время обучала самого Коморного, он инкриминировал ей статью «сепаратизм». Вскоре женщине предложили за взятку в размере 50 тысяч долларов США избежать наказания. Пенсионерка отказалась, её осудили. Но СБУ от женщины просто так не отстала, ей поставили задачу найти земельные участки для сотрудников спецслужбы и их семей, которые те могли получить в собственность. Как свидетельствует бывшая учительница, на оккупированных территориях процветала коррупция, никто просто так не получал землю в собственность, стоимость её составляла от 100 до 200 долларов.