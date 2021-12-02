«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян

Российские туристы могут столкнуться с трудностями при возвращении из-за рубежа в период новогодних каникул. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА «Новости».

Сенатор призвала россиян осторожнее планировать отпуск в новогодние праздники и учитывать рекомендации санитарных служб. В противном случае существует риск не только не отдохнуть, но и потерять деньги, добавила она. А россиянам старше 60 лет Валентина Матвиенко рекомендовала вообще воздержаться от любых поездок.

Спикер отметила, что в связи с распространением «омикрон»-штамма короновируса эпидемиологическая ситуация становится более непредсказуемой. "Мы не знаем, что произойдет через неделю, через две", - предупредила сенатор. По её словам, скорее всего авиасообщение в праздничные дни ограничат и для возвращения россиян из-за границы понадобятся вывозные рейсы.

Напомним, что уже сегодня туристы из России испытывают серьезные проблемы с возвращением на родину. По данным ТАСС, в ЮАР, где впервые обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, находятся сейчас примерно 1,5 тысячи россиян. Многие из них не могут вылететь из республики из-за отсутствия прямых рейсов. По словам туристов, вывозной борт по транзитному маршруту Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва вылетит 3 декабря, однако цена билета на него составляет более 100 тысяч рублей.

Об обнаружении в ЮАР штамма коронавируса «омикрон» стало известно в конце ноября. Как полагают ученые, он отличается большим количеством мутаций в белке, необходимом для заражения клеток. Изменения говорят о возможной устойчивости этого штамма к защитным антителам, а также о его способности к быстрому распространению.