Онищенко: Хантавирусы могли быть использованы для биологических атак

Хантовирусы, которые изучались в американских биолабораториях на Украине, могли в дальнейшем быть использованы для преднамеренных биологических атак, такие планы представляют угрозу для всех стран, где ведутся подобные разработки, заявил в эфире радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Что такое хантавирус? По словам Геннадия Онищенко, это на профессиональном языке экзотический вирус, который существует в живой природе, но не характерен, в частности, для нашей территории и мог бы использоваться как биологическое оружие.

Ранее министерство обороны России обнародовало секретные документы, свидетельствующие об опасных разработках США на Украине и в других государствах. Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, выступая накануне на неформальном заседании Совбеза ООН, заявил, что США разместили на Украине 30 биолабораторий, в которых эксперименты ставились в том числе на живых людях, в частности, на украинских военнослужащих. По словам Кириллова, есть сведения, что четыре тысячи человек могли быть намеренно заражены хантавирусами, при которых возникает внутреннее кровотечение и отказывают почки.

По словам Геннадия Онищенко, вокруг нашей страны создана целая сеть военно-биологических баз армии США - в Казахстане, Грузии, Украине, где американцы пошли дальше, чем во всех остальных случаях. И не исключено, что в той системе лабораторий, которая создана на Украине, могли проводить испытания хантавирусов. Поскольку нас, славян, американцы рассматривают как "второстепенный материал". И это надо понимать всем, в том числе Киеву", – подытожил Онищенко.