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Пенсионерам и МСП хотят продлить отсрочку по долгам

Государственная дума РФ рассмотрит во втором чтении законопроект, продлевающий отсрочку по уплате кредитов пенсионерами и представителями малого и среднего бизнеса. Срок отсрочки составит до 1 мая 2021 года. Более того, предлагается продлить срок моратория на изъятие имущества должников до 1 июля следующего года.

Отсрочка по платежам продлевается для тех кредитов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года. Для МСП рассрочки предоставляются по налогам и сборам, страховым взносам и кредитам, сумма которых не более 15 млн рублей. Отсрочка предоставляется до 1 августа следующего года.

Для пенсионеров, не имеющих заработков, кроме пенсии, рассрочка предоставляется на два года до июля 2022 года. До этой даты приставам будет запрещено осматривать, арестовывать и забирать имущество должников. Исключение составляет транспорт, пишет “Парламентская газета”.

Как отметил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, законопроект коснется более 2 млн МСП и почти столько же пенсионеров.