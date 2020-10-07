Песков раскрыл планы Путина на День рождения
Свой День рождения президент России Владимир Путин отпразднует в традиционном формате. Первая половина дня - деловая повестка, вторая - в семейном кругу. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, свой День рождения президент начнет с международных телефонных переговоров, который насчитывается больше десятка, а также внутренних текущих дел.
После обеда запланированы встречи с друзьями, родными и близкими. Дмитрий Песков отметил, что так бывает по традиции, пишет РБК.
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