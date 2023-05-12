Политолог Окай Депрем: «Турецкие частные компании зарабатывают на украинском конфликте»

Журналист, общественник и политолог Окай Депрем уверен, что турецкие частные компании, поставляющие оружие Киеву несмотря на дружеские отношения Анкары и Москвы, цинично зарабатывают на российско-украинском конфликте. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Урал-пресс-информ» Михаилом Бондаренко.

«Вся техника поставляется не бесплатно. Такие поставки не заключались официально и не являются отражением государственной политики Турции – в отличие от поставок из Европы. Я, как и многие граждане Турции, против поставок любой военной техники Украине! Турция должна быть нейтральной страной. Империалистические государства предоставляют всю помощь Украине бесплатно, причём это делается на уровне государственной политики», - говорит Окай Депрем.

По его словам, турецкое оружие Киеву поставляют частные компании, которые просто зарабатывают на военном конфликте.

Отметим, что Украина активно использует турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Дрон выполняет ударные и разведывательные функции. 4 мая дорогостоящий турецкий беспилотник сбили над Киевом. ВСУ сообщили, что он якобы потерял управление и для безопасности местных жителей его пришлось ликвидировать. При этом украинские-телеграм каналы поначалу сообщали, что над столицей Украины системы ПВО успешно сбили российский дрон, но позже признали свою ошибку.