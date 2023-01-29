Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР

С мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, встретился в конце текущей недели полпред УрФО Владимир Якушев. В его официальном сообщении говорится, что поездка проходила в рамках его рабочего визита в ЛНР, посвященному вопросам взаимодействия с новыми регионами России.

В частности, подробно обсуждались совместные проекты Краснодона и Краснодонского района с Тюменской областью. Владимир Якушев осмотрел строительные объекты, которые ремонтируют в настоящее время тюменские строители. В их числе - центральная городская многопрофильная больница с детским отделением, бассейн ДЮСШ-1, гостиница «Сибирь».