Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В школах Челябинской области начались праздничные линейки, посвященные завершению учебного года у
19.05.2022

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Удивительное рядом: дверь со спортплощадки в одном из челябинских дворов «упирается» в высокий бо
19.05.2022

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске удачно стартовал и делает первые шаги детский патриотический киножурнал «Белый журав
19.05.2022

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе продолжается реализация программы по благоустройству общественных пространств
19.05.2022

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство здравоохранения Челябинской области возглавила 47-летняя Агата Ткачева, до настоящег
19.05.2022

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую
СМИ
ЦРУ
Федерация
19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

Корреспонденты средств массовой информации Польши и Америки выдают себя за сотрудников российских телеканалов и блогеров инста-пабликов.

О том, что информационная война против России, ведется по всем фронтам, пишет «Осетинский вестник», отмечая, что на днях репортеры американского издания «Wall Street Journal» прибыли в Республику Тыва - пообщаться с семьями погибших военнослужащих. При этом корреспонденты врали своим собеседникам, что они якобы работают на министерство обороны Российской Федерации.

Еще несколько групп манипуляторов информацией прибыли в Северную Осетию. Так, в республике зафиксированы, как минимум, две делегации журналистов.

Следуя одной и той же методике, они встречаются с семьями погибших военнослужащих, ищут и другие болевые точки, пытаются найти конфликт внутри региона среди национальностей (в республике их свыше ста).

Как сообщает «Осетинский вестник», репортеры «вынюхивают», есть ли за что зацепиться, чтобы об этом рассказать.

СМИ
ЦРУ
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В школах Челябинской области начались праздничные линейки, посвященные завершению учебного года у
19.05.2022

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Удивительное рядом: дверь со спортплощадки в одном из челябинских дворов «упирается» в высокий бо
19.05.2022

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске удачно стартовал и делает первые шаги детский патриотический киножурнал «Белый журав
19.05.2022

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе продолжается реализация программы по благоустройству общественных пространств
19.05.2022

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.05.2022 14:45

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19.05.2022 14:43

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17.05.2022 16:30

Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен

17.05.2022 16:26

Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».

17.05.2022 16:23

Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий

17.05.2022 16:04

Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

17.05.2022 15:55

ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

17.05.2022 15:21

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

17.05.2022 15:04

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

17.05.2022 14:57

Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

17.05.2022 14:37

Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

17.05.2022 14:13

В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

17.05.2022 13:59

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске