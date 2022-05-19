Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

Корреспонденты средств массовой информации Польши и Америки выдают себя за сотрудников российских телеканалов и блогеров инста-пабликов.

О том, что информационная война против России, ведется по всем фронтам, пишет «Осетинский вестник», отмечая, что на днях репортеры американского издания «Wall Street Journal» прибыли в Республику Тыва - пообщаться с семьями погибших военнослужащих. При этом корреспонденты врали своим собеседникам, что они якобы работают на министерство обороны Российской Федерации.

Еще несколько групп манипуляторов информацией прибыли в Северную Осетию. Так, в республике зафиксированы, как минимум, две делегации журналистов.

Следуя одной и той же методике, они встречаются с семьями погибших военнослужащих, ищут и другие болевые точки, пытаются найти конфликт внутри региона среди национальностей (в республике их свыше ста).

Как сообщает «Осетинский вестник», репортеры «вынюхивают», есть ли за что зацепиться, чтобы об этом рассказать.