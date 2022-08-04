Поправки в закон усилят роль государства в культурной политике

Осенью в Госдуму РФ будут представлены поправки в законодательство, усиливающие роль государства в формировании политики в области культуры. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на первом заседании Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), которое состоялось накануне в Москве.

Группа была создана по инициативе СРЗП с целью создания условий для противодействия прозападному влиянию в гуманитарной сфере и формирования патриотической культурной элиты.

«Спецоперация на Украине стала своего рода моментом истины, в том числе и для деятелей культуры. Кто-то сбежал за рубеж и оттуда вякает, кто-то остался и затаился до поры. В России им давали заработать, их поощряли и популяризировали, а они предали своих читателей, слушателей и зрителей, которые им верили», – отметил Миронов.

Парламентарий пояснил, что ГРАД будет привлекать внимание надзорных органов к фактам поддержки представителями власти и госкомпаний деятелей культуры, занимающих враждебную позицию в отношении действий России по укреплению суверенитета и защите государственных интересов.

«Чтобы изменить ситуацию на культурном фронте, нужно менять законодательство и прежде всего – закон об основах культурной деятельности. Каждый раз, когда я обращался в Министерство культуры по поводу очередного непотребства, например, спектакля «Гоголь-центра», мне в ответ цитировали законодательные положения о невмешательстве государства в творческую деятельность. С этой бесхребетностью пора заканчивать. Государство обязано защищать национальные интересы, ценности и традиции в искусстве и литературе. Надо выбивать юридическую почву из-под ног тех, кто ничего не может, а скорее и не хочет этого делать», – подчеркнул депутат.

Лидер социалистов добавил, что готовящиеся законодательные изменения не будут направлены на вмешательство в творческий процесс.

«Желаешь творить – на здоровье: пиши, рисуй, сочиняй, ставь спектакли у себя на кухне, но если ты намерен представить произведение широкой аудитории, а тем более рассчитываешь на бюджетное финансирование, льготы, поддержку органов власти, то изволь соответствовать некоторым требованиям и не плевать в колодец, из которого собираешься пить», – заключил Миронов.