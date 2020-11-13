Пойманным пьяными за рулем усложнят процесс возврата прав

В России хотят ужесточить правила возврата водительских удостоверений для граждан, которые были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии. С такой инициативой выступают в МВД.

Ведомство обеспокоилось тем, что в существующем законодательстве слишком много пробелов, которые позволяют вернуть права тем водителям, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Для того, чтобы усложнить возврат водительских карт МВД разработает законопроект, который запретит пойманным в состоянии алкогольного опьянения гражданам сдавать экзамены на права до окончания административного наказания, пишут РИА “Новости”. Под такой запрет попадут и осужденные по уголовным статьям, которым по решению суда было запрещено вождение транспортных средств.