Пожизненное президентство: Кадыров сделал сенсационное заявление о Путине

Действующий президент России Владимир Путин должен остаться на посту главы государства на протяжении всей жизни. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями.

В опубликованном им фрагменте встречи в Telegram-канале лидер Чечни говорит, что всегда говорит о том, что Владимира Путина нужно избирать президентом пожизненно. В настоящее время нет такого политического лидера в мировом масштабе и никто не сможет заменить его, считает Рамзан Кадыров.

На видео он призывает россиян принять участие в референдуме по внесению в Конституцию поправок, так как они направлены на усиление позиции государства.

Напомним, что в стране в настоящий момент проходит всероссийское голосование по внесению 206 поправок в действующую Конституцию. Референдум продлится с 24 июня по 1 июля.