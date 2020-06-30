ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Пожизненное президентство: Кадыров сделал сенсационное заявление о Путине

Федерация
Сегодня, 16:30

Действующий президент России Владимир Путин должен остаться на посту главы государства на протяжении всей жизни. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями.

В опубликованном им фрагменте встречи в Telegram-канале лидер Чечни говорит, что всегда говорит о том, что Владимира Путина нужно избирать президентом пожизненно. В настоящее время нет такого политического лидера в мировом масштабе и никто не сможет заменить его, считает Рамзан Кадыров.

На видео он призывает россиян принять участие в референдуме по внесению в Конституцию поправок, так как они направлены на усиление позиции государства.

Напомним, что в стране в настоящий момент проходит всероссийское голосование по внесению 206 поправок в действующую Конституцию. Референдум продлится с 24 июня по 1 июля.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Федерация
Сегодня, 16:31
Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам
Экономика
Сегодня, 13:42
Текслер: Запущенный государством пакет мер поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным
Экономика
Вчера, 12:24
В Челябинской области расширяют размеры помощи в рамках соцконтракта
Общество
25.06.20 15:01
Челябинская область досрочно выполнит поручение президента
Вчера, 12:02
Пандемия в плюсе: банки ограничили россиянам возможность уходить в минус по картам
Вчера, 11:45
Стартап как диплом: Минобрнауки приняло стратегическое решение по выпускникам
Вчера, 09:14
Минтруд разъяснил, как будет оплачиваться работа в нерабочую среду, 1 июля
28.06.20 23:35
Число случаев коронавируса в России превысило 634 тысячи, в УрФО - 36 тысяч
26.06.20 14:46
Число случаев коронавируса за сутки в России менее 7 тысяч
26.06.20 12:42
Персональные данные хотят оставить без подписи
26.06.20 10:55
В России хотят защитить родителей-антипрививочников штрафами
26.06.20 10:41
Американские послы в Екатеринбурге поддержали акцию коллег с флагом ЛГБТ
25.06.20 23:13
Число новых инфицированных в России за сутки вновь больше числа выздоровевших
25.06.20 09:44
Специальный налоговый режим для самозанятых распространят по всей России
Общество
Сегодня, 12:54
Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование
Экономика
Сегодня, 16:11
Алексей Текслер поручил КСП проверить областной аптечный склад
Новости
Сегодня, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Сегодня, 17:10
Происшествия
В Челябинске бывшие охранники бара грабили богатых клиентов, нейтрализуя их электрошокером
Сегодня, 16:31
Федерация
Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам
Сегодня, 16:14
Происшествия
«Строительный» аферист, похитивший у южноуральцев пять миллионов рублей, отправился в колонию
Сегодня, 16:12
Происшествия
Жительницу Коркино, которая зарезала мужа-наркомана, покалечившего младенца, оставили на свободе
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 17:28
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Сегодня, 16:31
Федерация
Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам
Сегодня, 15:19
Федерация
В Госдуме потребовали создать в РПЦ собственную контрразведку
Вчера, 15:47
Федерация
Российских дачников ждет налог на воду
Вчера, 14:11
Федерация
На пляж без масок: в Крыму озвучили требования к туристам
Теги
Владимир Путин
Рамзан Кадыров
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика