Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг

Вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко предложил предпринимателям более активно использовать «сервис жалоб» на действия контрольных органов, который развернут на портале госуслуг. На сегодня это самый быстрый и простой путь обратиться напрямую в российский кабмин, сообщает телеграм-канал «Другой Беляков».

Сервис был запущен в конце апреля для контроля за соблюдением моратория на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Предприниматели могут пожаловаться на недобросовестные действия проверяющих органов. Это позволяет контролировать работу системы через обратную связь от бизнеса и граждан.

Срок рассмотрения обращения составляет не более одного рабочего дня. По состоянию на прошлую неделю поступило 18 жалоб. По словам Григоренко, каждый случай нарушения будет рассматриваться в аппарате правительства с последующими выводами.

«Не нужно обладать специальными навыками, чтобы подать обращение. Для нас жалобы - это оперативная обратная связь от бизнеса, насколько качественно работает мораторий. Я обращу внимание, что на сегодняшний день - это самый простой и быстрый способ защитить свои права - через сервис подать свою жалобу», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Напомним, мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей был введен 10 марта. Введен запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства РФ.