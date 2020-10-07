Претендентов в чиновники будут тестировать на дистанте

В России вводятся новые правила тестирования кандидатов на должности в государственные органы и госрезерв. Так, конкурсным комиссиям разрешено тестировать претендентов удаленно, а также выдавать практические задачи по решению проблемных ситуаций.

Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу сегодня, 7 октября, сообщает “Парламентская газета”. В правилах отбора претендентов был внесен пункт о решении практических задач. Конкурсант знакомится с проблемой, которая связана с его предыдущей сферой деятельности. Затем он отвечает на вопросы, которые позволят сделать выводы о его аналитических, стратегических и управленческих способностях.

Кроме того, в тесты могут быть включены и допвопросы для оценки профессионального уровня тестируемого. Также работодатель может организовать несколько конкурсных комиссий для различных категорий и групп.